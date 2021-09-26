Украинские десантники приняли участие в совместном десантировании многонационального подразделения. Военные провели учебное десантирование из американских самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Десантирование провели в рамках учения Rapid Trident-2021. В нем приняли участие военные ВСУ, десантно-штурмовые войска и подразделения стран-партнеров. Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров. К совместного десантирования многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка девяносто пятого отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Накануне украинские военные прошли подготовку под руководством инструкторов ВС США.

Фото: Украина и США провели совместные учения десантников (mil.gov.ua)