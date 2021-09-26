Ходите кругами вокруг сладостей с приходом осени? Признавайтесь! Эта проблема знакома многим, но есть несколько правил, которые спасают в такую погоду не переедать мучным и сладким. Врач-диетолог Тиана Фиалкова перечислила их на своей странице в Instagram. 1. Полноценный завтрак с жирами: каша / тост с яйцом пашот / икрой / ГХИ / печенью трески / лососем / анчоусами. Такой завтрак насыщает надолго и после него не хочется к обеду перекусывать сладостями. Завтрак не исключает аперитив из ягод / фруктов / полосе, которые я им к пище (мне так комфортно). 2. Многие тепло- горячих напитков в течение дня между приемами пищи, начиная от воды до имбирного чая / масала. Они снижают аппетит и не дают застаиваться желчи.

Иллюстративное фото (pexels.com) 3. Плотная обед-ужин (им два раза в день). С жирами, с объемной порцией салата, с достаточным количеством белка животного / растительного и со сложными углеводами. 4. Контроль дефицитов. Особенно влияет на тягу к сладкому дефицит железа, хрома, аминокислот, «полезного» холестерина. Здесь в помощь скрининг анализов и коррекция дефицитов точечно и заранее. 5. Прогулки на свежем воздухе каждый день, независимо от погоды. Прогулки улучшают эмоциональный фон, также благотворно влияет на пищевые предпочтения. 6. Небольшое тренировки, ежедневно 30 минут. Поверьте, 20 приседаний и лимфодренажные прыжки моментально снимают тягу к сладкому.

Иллюстративное фото (pexels.com) 7. Полноценный сон. Крайне важно высыпаться и вовремя ложиться спать, не засиживаться до полуночи. Качество сна влияет на енерготонус течение дня. Невыспавшимся — напал на мучное / сладкое. 8. Прием омега-3. Начинаю с октября и принимаю к марту в профилактическом применении. Омега-3 положительно влияет на адаптацию организма к холодам. Напомним, ранее известный тренер Марина Боржемська назвала настоящие Суперфуд для красивой и сияющей кожи.