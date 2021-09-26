По состоянию на 26 сентября 2021 пять областей в Украине отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в рамках "желтой" зоны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. Согласно данным Минздрава, в Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областей добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

Фото: ситуация с COVID в областях Украины (moz.gov.ua) Отметим, в "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но по своему усмотрению дополнительные ограничения может вводить местные власти. Что касается ограничений "желтой" зоны, то в ней запрещается очное обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Кроме того, накладываются ограничения на работу пунктов питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и сам имеет 80% привитых работников. Напомним, местные власти уже перевела Днепропетровскую область в "оранжевую" зону адаптивного карантина.