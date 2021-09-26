Боевики уменьшили количество обстрелов в Донбассе. Причиной стало завершение российско-белорусских учений "Запад". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Богдана Залужного в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас фиксируется уменьшение количества обстрелов. "Если она была где-то у нас 15, 16, 17, 18 в сутки, то сегодня это 4-5 нарушений режима прекращения огня. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что завершились стратегические учения , которые проводила Российская Федерация — "Запад-2021". Согласно было движение и вдоль государственных границ ", — пояснил Залужный. По его словам, ВСУ выполняют "все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял". Напомним, за прошедшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня. Однако сегодня на Донбассе сохраняется режим "тишины".