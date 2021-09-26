Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая чуть больше месяца назад родила третьего сына, поделилась нежным фото с новорожденным Даниилом. 38-летняя звезда призналась, что ребенок заставила ее почувствовать себя моложе, а ее муж Юрий Горбунов тут же намекнул, что хотел бы еще и девочку. Трепетным кадром с малышом теледива поделилась в Instagram. На снимке Осадчая в черной майке, без макияжа и с шишечкой на голове отражена в залитом солнцем саду, держа сыночка на руках и мило улыбаясь. Звездная мама призналась, что снова учится спать по 3:00, однако при этом время чувствует себя 19-летней — именно в этом возрасте она родила первого ребенка.

Катя показала младшего сыночка (фото: instagram.com/kosadcha) "Маленький ребенок делает маму моложе. Ведь в очередной раз почему-то учишься, снова учишься понимать тон кряхтиння, желание без слов и спать по 3:00 между кормлениями. Илья родился, когда мне было 19, Иван в 33, Даниил в 37 и сейчас вроде снова вернулась в свои девятнадцать, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Ильи исполнится 19 за несколько дней ", — написала Катя. Судя по реакции Горбунова, он не хотел бы на этом останавливаться — 51-летний ведущий намекнул жене, что хотел бы еще и девочку. "А Маша будет в 40", — написал Юрий в комментарии под публикацией жены. Отметим, что Горбунов и Осадчая воспитывают двух совместных детей — 4-летнего Ивана и новорожденного Даниилу. Пользователи сети оценили находчивость Горбунова и поддержали его. Очень красивые, милость. Машу обязательно Катя, вы так прекрасны в своем мужском царстве, будьте счастливы вы и вся ваша замечательная семья Фото — прекрасное, пост — замечательный, но все превзошел коммент Юрия О Машу повеселило Копия Горбунов со стороны Юра, браво А Машу надо три сыночка, нужно подумать о красавица дочь Вы непревзойденная! Ааа, какой сладкий Маленький Юрчик Напомним, ранее Осадчая и Горбунов тронули нежными фото месячного сына Даниила.