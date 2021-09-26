Гороскоп на октябрь 2021 для знака Зодиака Дева обещает Вам относительно спокойный месяц, в котором вы сможете уделить внимание себе, своему здоровью и саморазвития. Но некоторые важные вопросы материального плана все же придется решать. Прогнозом на октябрь для Девы с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему асцедент (восходящим знаком). "Напряженный темп лета е сентября резко пойдет на спад. Девы в октябре получат желанный покой и размеренность, смогут уделить больше внимания внешности и гардероба. Основной совет от современных дизайнеров — предоставьте своему лука более современные формы, откажитесь хотя бы на время от классики, обновите собственную стилистику ", — рекомендует астролог. Арина Артуровна также советует уделить внимание полноценному отдыху. Для тех, кто активен в жизни, нужно сменить обстановку, посетить онлайн-кинотеатр или виртуальную выставку музейных сокровищниц мира. Те, кто большую часть рабочего времени проводит за монитором компьютера, предпочтут горном слалома, плаванию, трекинга в горы и другим развлечениям. Очень благоприятный октябрь для Дев, чья деятельность связана с публичными выступлениями. Поэтому коучеры, имиджмейкеры, бизнес-тренеры получат полную занятость и востребованность в своей профессии. В октябре Девам самое время решать давно назревший квартирный вопрос. Сейчас лучшее время для операций с недвижимостью, однако в процессе не следует терять бдительности, а уделять максимум внимания каждому аспекту — по предварительной документации, составлению договора купли-продажи и прочее, особенно во время ретроградного Меркурия до 20 октября. Есть также неплохой потенциал для неожиданных дополнительных заработков. В связи с этим не стоит игнорировать акции, криптовалюта и розыгрыши онлайн-лотерей и других ресурсов. Для Дев, которые состоят в браке, намечается пополнение в семье, поэтому им желательно внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Ранее астролог также рассказала, что ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака и Льва.