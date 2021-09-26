Вера Брежнева — обладательница стройной фигуры и точеных форм. Она не скрывает, что за этим кроется огромная работа над собой: певица занимается спортом, правильно питается и практически не употребляет алкоголь, отказалась от сахара и пытается полноценно отдыхать и восстанавливать силы во время ретрит. Неудивительно, то в сексуальной экс-виагрянки немало поклонников, которые регулярно делают искренние комплименты ее внешности. Так, Брежнева запостила в Instagram несколько соблазнительных кадров, на одном из которых можно рассмотреть ее бюст крупным планом. Певица позирует в ярко-красном шелковом платье на тонких бретелях с глубоким декольте и вырезом — ее шею украшает крупное колье-чокер из камней. На пальцах -несколько золотых колец. Она гладко положила белокурые локоны и сделала легкий макияж в естественных тонах. "Поднимаю настроение яркими красками и украшениями. Какие у вас планы на это воскресенье?» — поинтересовалась Вера в подписчиков.

Вера Брежнева покорила роскошным луком (фото: instagram.com/ververa) Поклонники с радостью откликнулись и делились не только плнамы, но и оставляли комплименты для звезд. Красавица! Как всегда! Шикарная Вера Леди в красном Красота! Вдохновение для мужчин и женщин! Браво! Несравненная Горячая Вау, какая фигура Огненный огонь! Ослепительно Вера, вы прекрасны Напомним, что ранее Вера Брежнева подразнила поклонников жарким видео душа.