Настоящие ценители кофе знают, что не все горячо темного цвета и специфического запаха можно назвать кофе. Дискуссии о том, каким же должен быть качественный напиток, сырье для его приготовления, комбинация сортов идут давно. Как же определить, какая перед вами кофе, если вы не специалист, пишет издание Tea. Для кофе важный срок годности Эксперты говорят, что при покупке кофе следует обращать внимание не на цену (существует мнение, что чем дороже тем лучше), сколько на сроки. Если на упаковке молотого кофе или в зернах, срок годности или дата обжаривания не указаны, такой кофе лучше не брать. Оставьте на полке и кофе, срок годности которой подходит к концу. А если на ней нет специального клапана дегазации, тем более откажитесь от такого напитка. Арабика или робуста? Кроме дать обжаривания важно соотношение арабики и робусты. Самым популярным является микс с 80% арабики, которая дает вкус и аромат, и 20% робусты (для прочности и снижения кислинки). Как определить некачественное зерно по внешнему виду? Эксперты говорят, что некачественное зерно можно легко узнать по внешнему виду. Обычно это ошибки обжаривания — зерна могут быть обугленные по внешней части или в "эмбрионе" зерна, или в зернах есть круглые впадины, похожие на кратеры. Кислинка не означает, что вы пьете качественную арабику По словам специалистов, кислинка действительно является одной из характеристик кофе. В основном она присуща дорогой арабику, но бывает, что в кофе неприятный кислый вкус из-за того, что зерна недостаточно обжаренные. Причиной также может служить отсутствие гигиены — если в кофеварке или кофемашине завелась плесень. Вот несколько критериев оценки, по которым вы можете определить плохой кофе: Запах. В только молотого и недавно обжаренного кофе будет очень интенсивный запах. Если же в нем чувствуется гниль, плесень, горечь — это плохая кофе. Вкус. Профессионалы могут сказать, что вкус "богатый", "яркий" или "гармоничный", но обычный потребитель с нетренированными рецепторами определит только "вкусно" или "невкусно". Плохой кофе вы определите по неприятном Горелому или жженый привкус — явной признаку дешевых "переобсмажених" зерен. Послевкусие. Хороший кофе оставляет после себя послевкусие во рту с ароматом, напоминающим шоколад и свежеиспеченный хлеб. Если послевкусие вам приятный — кофе хорошая. Эксперты напомнили также о главном правиле кофемана: лучший кофе — та, которая нравится тебе самому. Ранее врачи рассказали, что чашка кофе утром делает с нашим организмом. Также мы писали, что в Украине обнаружили "горы" поддельного сливочного масла, как отличить фальсификат.