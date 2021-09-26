Ресторатор Евгений Клопотенко поделился несложным рецептом куриных котлет, назвав их "вкусными". Специальный компонент блюда — особый соус, а сами котлеты победитель МастерШеф советует запечь в духовке. Рецепт мясного блюда и его пошаговое приготовления кулинар разместил на своем личном сайте. Ингредиенты для котлет: Куриное филе — 100 г Яйцо — 1 шт. Цедра лимона — 1/2 ч. Л. Репчатый лук — 1 шт. Молотый кориандр — 1 ч. Л. Панировочные сухари — 5 ст. л. Соль и перец по вкусу Для соуса: Томат — 1 шт. Яблоко — 1 шт. Чеснок — 1 зуб. Томатная паста — 1-2 ст. л. Вода — 50-70 мл Петрушка — 2-3 веточки Соль и перец по вкусу Вот как будут выглядеть ваши идеальные котлеты: Пошаговое приготовление блюда Возьмите 500 г куриного филе, мелко порубите острым ножом, превращая его в рубленый фарш. Добавьте по вкусу соль и перец, а также 1 ч. Л. кориандра и 1/2 ч. л. цедры лимона. Возьмите одну луковицу и натрите на крупной терке. Так котлеты станут еще сочнее и насыщеннее по вкусу. Теперь вбейте в фарш яйцо и очень хорошо его вымесите. Сформируйте небольшие котлетки и запанируйте в 5 ст. л. сухарей. Выложите котлетки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 15-20 минут. Здесь важно не пересушить котлеты, но и полностью их пропечь, чтобы в середине не было сырого рубленого фарша. Пока пекутся котлеты, приготовьте томатно-яблочный соус. В сотейнике соедините томат, нарезанный мелким кубиком, с яблоком, предварительно натерев его прямо с кожурой на крупной терке. Добавьте измельченный зубчик чеснока, 1-2 ст. л. томатной пасты, 50-70 мл воды и мелко порезанные 2-3 веточки петрушки. Добавьте по вкусу соль и перец, тушите 3 минуты. Готовый соус перебейте блендером до состояния пюре. Подавайте рубленые котлеты с томатно-яблочным соусом. Вот несколько соусов и специй, которые при желании можно добавить в котлеты Добавьте в фарш немного соевого соуса или терияки — все зависит от того, какой результат вы ожидаете. Можно и сделать микс из этих соусов, а доказать вкусу солью, если нужно. Копченая паприка и сушеные томаты придадут котлетам "дымка". Можно поэкспериментировать со вкусом томатов и сладкого перца. В котлеты можно кроме лука добавить несколько зубчиков чеснока. А чтобы вкус был не очень чесночным, Клопотенко советует разобрать головку на зубчики, но не очищать, сложить в противень, сбрызнуть оливковым маслом и запечь до готовности. Затем выдавить, размять вилкой и добавить в фарш. Ранее ресторатор рассказал, как приготовить самый яблочный пирог на кефире. Также Евгений Клопотенко дал рецепт очень вкусной аджики на зиму.