Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик очаровала поклонников милым и смешным семейным фото, а также откровенно рассказала о своей самой большой мечте. Счастливый осенний снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Лилия изображена с любимым мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной во дворе их загородного дома. Судя по всему, день выдался на редкость холодный — все одеты в теплые куртки, а девочки еще и в шапки. Но при этом они улыбаются и явно счастливы проводить время вместе.

Лилия Ребрик покорила милым семейным снимком (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Ребрик напомнила, что 25 сентября отмечается Всемирный день мечты и рассказала о своей самую мечту. "Моя самая большая мечта — видеть здоровой свою семью! Банально? Да! Но это — самое желанное! Сегодня всемирный день МРИИ Пишите в комментариях СВОИ, пусть даже самые безумные, делитесь, я заряжаю этот пост на то, что все обязательно сбудется!" — поделилась ведущая. Читатели отметили, что у Лилии прекрасная мечта и начали делиться своими в комментариях — у многих она такая же, как у звезды. Напомним, ранее Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери Полины — девочка пошла в детский сад. Если первая дочь Лилии Диана впервые попала в дошкольное учреждение в два года, то с Полей ее родители затянули — виной тому пандемия коронавируса и ряд локдаунив. Однако малышка адаптировалась достаточно быстро и с удовольствием ходит в садик.