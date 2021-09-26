Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса. Общая сумма снаряжения составит более 677 000 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klaipeda Diena. Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства. Согласно документу, украинской армии будет передано 490 бронежилетов на 617 000 801 евро и столько же баллистических поясов по 59000 290 евро. "Предложение поступило в ответ на просьбу союзников Правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны", — пишет издание. Литва ранее уже передавала украинской армии боеприпасы и оружие. Ранее сообщалось, что Литва передала украинской армии 1000000 единиц боеприпасов.