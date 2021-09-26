В пятницу, 24 сентября, вышла вторая серия романтичного реалити осеннего сезона "Холостячка 2". Проект покинули сразу два участника, причем не обошлось без скандальных признаний. Были счастливчики, которым выпала возможность познакомиться с главной героиней Златой Огневич и поразить ее, а человек уже постаралась удивить главную холостячкой страны! Так, право первого индивидуального свидания досталось предпринимателю со Львова Дмитрию Шевченко. Он решил подарить Злате максимально насыщенный эмоциями день — они прыгнули с парашютом, осуществив мечту певицы, а после бизнесмен покорял артистку романтикой. На странице в Instagram Дмитрий опубликовал несколько кадров, сделанных сразу после совместного прыжка, а также рассказал о пережитых эмоции. "Самое важное ее улыбка! Кажется, у меня получилось! Первое свидание — прыжок с высоты 3000 метров! Очень необычное место для первого свидания, но если ей понравилось, значит, мы на одной волне! В конце свидания я получил бутоньерку. Сначала подумал, что это роза предыдущей церемонию, а потом понял что это уже на следующую церемонию. Если честно, мне все равно на эти розы — главное, что наши отношения развиваются! Пусть медленно, но уверенно ", — подписал эмоциональные фото со Златой Дмитрий.

Дмитрий осуществил давнюю цель Златы (фото: instagram.com/dmitrij_sheff) В Stories Дмитрий рассказал, что чувствовал во время первого индивидуально свидание с певицей. "Волновался, как мальчик. Очень нравится Злата, но процесс съемки немного сковывает", — признался бизнесмен.

Скриншот видео (instagram.com/dmitrij_sheff) Участник "Холостячки 2" отметил, что не играл на камеру, а был максимально естественным и все его реакции имеют объяснения. "Я и так очень волновался, но когда вокруг тебя куча операторов, режиссера — это сковывает еще больше. И, я думаю, что из-за этого я немного и закрылся, и вел себя немного неестественно со Златой. Но самое главное, что при этом всем, я вел себя по-настоящему, был таким, какой я есть ", — заверил он. Напомним, что ранее участник самостоятельно покинул проект "Холостячка 2" после неожиданного признания, объяснил свое поведение.