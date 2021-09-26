Потап и Настя Каменских стараюсь каждую свободную минуту проводить вместе, ведь времени на досуг у них очень мало — постоянные съемки и гастроли, стремительный ритм творческого и концертной жизни не дают супругам сполна насладиться общением друг с другом. Настя зизнаеться- очень скучает по мужу, когда они находятся порознь. Певица опубликовала в Instagram трогательное видео с любимым, на котором осыпает его поцелуями, а муж ей с удовольствием отвечает взаимностью. Пара лежит в постели и млеет в объятиях друг друга. Певица предстала без грамма макияжа и показала, как выглядит дома в расслабленной обстановке. "Сладкие пару часов после гастролей и перед длинной съемкой. Потап моя подзарядка любви", — нежно подписала милые постельные кадры с мужем певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram