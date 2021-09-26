Потап и Настя Каменских стараюсь каждую свободную минуту проводить вместе, ведь времени на досуг у них очень мало — постоянные съемки и гастроли, стремительный ритм творческого и концертной жизни не дают супругам сполна насладиться общением друг с другом. Настя зизнаеться- очень скучает по мужу, когда они находятся порознь. Певица опубликовала в Instagram трогательное видео с любимым, на котором осыпает его поцелуями, а муж ей с удовольствием отвечает взаимностью. Пара лежит в постели и млеет в объятиях друг друга. Певица предстала без грамма макияжа и показала, как выглядит дома в расслабленной обстановке. "Сладкие пару часов после гастролей и перед длинной съемкой. Потап моя подзарядка любви", — нежно подписала милые постельные кадры с мужем певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) Поклонники задарили влюбленных комплиментами и отметили, что могут смотреть на их нежности вечность. Можно смотреть вечно Какие милые и красивые Какие вы хорошие Какие вы класнючий Мыло, нежно, красиво Прикольные можно смотреть бесконечно Потап для Насти не только человек, но и близкий друг и вдохновитель. Певица искренне восхищается его работоспособностью и гениальностью, а он, в свою очередь, считает ее музой. Напомним, что ранее Настя Каменских показала, как согревается в домашней обстановке.