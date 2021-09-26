Украинские пограничники задержали трех турецких нелегалов на границе с Польшей. Они пытались незаконно проникнуть на территорию Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу. Сообщается, что пограничный наряд обнаружил, как в сторону границы движется автомобиль "Вольво", группа реагирования догнала и остановила его для проверки. В автомобиле оказались граждане Турции. Они прибыли в Украину легально, но пытались незаконно проникнуть в Евросоюз. Нарушителей доставили в пограничное подразделение.