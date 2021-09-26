В Святошинском районе Киева ночью горел хостел. В результате инцидента погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Сообщается, что загорелась переоборудована под хостел административное здание на улице Симиренко. Пожар оперативно локализовали и потушили. По предварительным данным, в комнате, где произошло возгорание, находились трое мужчин. Один из них успел выбежать на улицу по лестнице, второму пришлось прыгать из окна на третьем этаже. "… третьего мужа 1987 года рождения обнаружили без признаков жизни во время тушения пожара. Пострадавшего, который получил травмы от падения с высоты, госпитализировали в 1-ю областную клиническую больницу для обследования", — говорится в сообщении. Напомним, в июне в Мукачево Закарпатской области загорелся мотель "Водолей", в результате инцидента жертв не было.