За выходные все школы Одессы пересекли 80% барьер вакцинации сотрудников. С понедельника они продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую". Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что все школы могут продолжать работать, не идя на дистанционное обучение. До введения "желтой" эпидемической зоны 23 сентября не были готовы девять городских школ: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейский лицей. 23 и 24 числа они работали очно, так как все вакцинированные работники сделали ПЦР-тесты. "На выходных же они улучшили статистику по прививкам и пересекли 80% -й барьер вакцинации, необходимый для продолжения работы", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Закарпатской области почти половина школ перешла на дистанционное обучение. РБК-Украина писало, что Львовская область перевела на дистанционку более 85% школ.