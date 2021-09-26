Звездная пара Никита Добрынин и Даша Цветочная лишь чуть более двух месяцев назад впервые стали родителями — и уже отправились с маленьким сыном Львом в первую семейное путешествие. Их выбор пал на столицу Франции. Атмосферными фото с прогулок по Парижу избранница "Холостяка 9" поделилась в Instagram. По прилету Цветочная сделала милый и счастливый кадр на крыше их отеля, на котором она в одной футболке отражена на фоне панорамы города. "Париииииж !!! и фото в моменте на телефон, пока наш сын спит", — написала блогер. А на следующий день Даша показала милые фото с осенней прогулки с малышом. Она была в черных брюках и коричневом пиджаке, а Льва надела в теплый костюмчик и шапку. Молодая мама рассказала об особенностях путешествий во время пандемии и как Лев перенес свою первую поездку. "В Париже сейчас идеальная погода. С самого утра прохладно, до 11-12: 00 часов начинает припекать солнышко, а вечером снова можно кутаться в плед. Мы прилетели с ПЦР тестами. В каждом заведении мы должны предоставлять результаты, так как штраф у владельцев ресторанов — 42.000 $, но пока никто не просил (тесты можно сделать, буквально, в каждой аптеке, насколько нам объяснили). Лев перенес полет более чем нормально. Не хотел сидеть, хотел гулять по салону, рассматривать все буквы, лампочки и кнопки + боролся со сном, как и хотелось, и кололось, от этого иногда тихонько капризничал. Когда уже приземлились, тогда и началась маленькая истерика, хотел уже гулять. возмущался в самолете, пока ждали разрешение на выход и в аэропорту, пока ждали чемоданы, а потом добрые люди нас пропустили вперед мимо очереди (спасибо всем), мы вышли на улицу и маленький успокоился. Немного погуляли, сели в наш трансфер и котенок крепко уснул. Ночь прошла тьфу-тьфу ", — поделилась Цветочная.

Даша Цветочная погуляла по Парижу с 2-месячным сыном (фото: instagram.com/kvittkova) Девушка также пожаловалась на неудачный выбор обуви и опасения за здоровье малыша. "Завтра хотим, на всякий, показаться врачу в Париже, так как мои глаза — передались ему. Сегодня гуляем с самого утра. Взяла с собой новую обувь и очень пожалела, ноги в кровь", — отметила она. Добрынин тоже выложил несколько милых снимков с сынишкой. "Наш главный экскурсовод по Парижу просто счастлив", — сообщил ведущий.

Никита Добрынин растрогал нежными кадрами с сынишкой из Парижа (фото: instagram.com/nikitadobrynin) Напомним, этой осенью Добрынин и Цветочная планируют также отдохнуть с сыном в Турции — и уже шокировали поклонников цене за путевки в роскошный отель.