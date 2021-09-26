Среди участников штурма Капитолия в США находился источник Федерального бюро расследований. Он был внедрен в ультраправого движения Proud Boys, который участвовал в штурме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Times. Сообщается, что информатор сообщал ФБР о том, что происходит у здания Конгресса. По его словам, представители Proud Boys только следовали за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку заранее не разрабатывали план штурма. По данным NYT, этот источник начал сотрудничать с ФБР в июле 2020 года. Он также знаком с несколькими членами proud Boys, в том числе с теми, кого потом обвинили в штурме Капитолия. Напомнив, штурм Капитолия произошел 6 января 2021 января в ходе массовой акции сторонников Трампа, которые были недовольны подсчетом голосов в пользу победителя выборов Джо Байдена. В день штурма Конгресс должен утвердить результаты выборов, протестующих разгоняли с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции.