Правительство Талибана призвал восстановить международное авиасообщение с Афганистаном. Авиакомпаниям пообещали полноценное сотрудничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Представитель МИД Абдул Кахар Балх заявил, что из-за прекращения международных рейсов многие афганцы не могут вернуться в страну или улететь с деловыми или образовательными целями. "Поскольку проблемы в Международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана уверяет все авиакомпании, будет полноценно сотрудничать с ними", — заявил он. Талибы обнародовали заявление на фоне активизации усилий по открытию страны и получения международного признания после захвата власти в Афганистане в августе. Сейчас коммерческое авиасообщение с Афганистаном еще не восстановлено. Аэропорт в Кабуле ранее закрыли из-за хаотичной эвакуации десятков тысяч иностранцев и афганцев, захотели покинуть страну после прихода талибов к власти. Аэропорт, получил повреждения во время эвакуации, был вновь открыт с помощью технических специалистов из Катара и Турции. Хотя некоторые авиакомпании, включая Международные линии Пакистана, частично восстанавливали полеты в Афганистан, цены на авиабилеты были в разы выше обычных. Ранее сообщалось, что афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновляет выполнение внутренних рейсов.