Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся с 1 октября. Действовать новые цены. Более 80% украинский смогут платить за свет меньше, поскольку будет установлена новая тарификация. Об этом говорится в постановлении № 859, которую Кабинет министров принял 11 августа 2021. Тариф для населения при потреблении до 250 КВт⋅год уменьшится на 14% и составит 1,44 грн за 1 кВт⋅год. Если потребление электроэнергии будет превышать эту отметку, то оплата будет начисляться по тарифу 1,68 за 1 кВт⋅год. Отметим, что при превышении расхода электроэнергии свыше 250 кВт ∙ ч, повышенный тариф будет начисляться на все использованные киловатты, а не только на те, которые будут использованы более 250 кВт ∙ ч. Таким образом, платить меньше с 1 октября смогут только те украинцы, которые в месяц потребляют не более 250 кВт ∙ ч. Для них тариф в 1,44 кВт ∙ ч будет действовать до 30 апреля 2022 года. Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о тарифах на газ и свет для Украинской в новом сезоне. Он также заявил, что у местных властей нет причин поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Ранее мы писали о том, что коммунальные тарифы в Украине снова вырастут. В среднем повышение в различных областях может составить от 30 до 70% по сравнению с 2020 годом.