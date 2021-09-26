У президента России Владимира Путина на нынешнем этапе исключают контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они маловероятны из-за позиции украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путина не затрагивают ремарки личного характера в его адрес со стороны Зеленского. "Скорее, это может вызвать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловероятны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", — добавил Песков. Напомним, ранее Песков заявил, что Путин еще вчера был готов встречаться с Зеленским, но украинская сторона якобы не хочет выполнять минские соглашения. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Путин становится слишком эмоциональным, когда дело касается Украины.