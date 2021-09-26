Все контрснайперськи группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованные на Донбассе. Они находятся на переднем крае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для "Радио Свобода". "Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперськи группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", — отметил он. По его словам, некоторые контрснайперськи радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных. "То есть если сегодня говорить о массированное применение радарных и оптических комплексов контрснайперськои борьбы, то речи такой не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью ", — добавил Залужный. Напомним, ранее Залужный заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar не припадают пылью на складах, а выполняют боевые задачи. Он также подчеркнул, что украинская сторона не фиксирует массовое возвращение российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021".