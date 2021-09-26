Умер основатель рок-группы Status Quo бас-гитарист и вокалист Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Музыкант умер в Австралии в городе Сидней, куда он эмигрировал вместе с женой после выхода из группы. Об этом сообщает издание Independent. Известно, что музыкант много лет страдал от рассеянного склероза. Именно длительная болезнь и стала причиной его смерти. Еще учеником школы основал группу История Status Quo началась в 1962 году, когда трое учеников Бэкингемского школы Седжхилл Фрэнсис Росси, Алан Ланкастер и Алан Ки (в 1963 году место Алана Ки занял Джон Коглан) собрались вместе и образовали ансамбль из двух гитар, органа и усилителя. Сначала группа называлась Spectres, затем Traffic, Traffic Jam, а в 1967 году была переименована в Status Quo. В начале 1980-х в коллективе начались распри между Ланкастером и другими ее участниками. В результате в 1983 году басист перебрался на жительство в Австралию, формально оставаясь членом группы еще два года. Группа и по сей день выступает, собирая стадионы За всю историю было выпущено более тридцати альбомов. Начиная с 2005 года группа удерживает британский рекорд по количеству синглов — всего 63, входивших в официальный чарт. 22 синглы группы входили в британскую «десятку». Общемировой тираж всех пластинок Status Quo (до 2008 года) составил 118 000 000. По количеству хит-альбомов Status Quo уступают лишь Rolling Stones Наивысшего успеха в хит-параде Status Quo добивались с синглами: Caroline (1973) Down Down (1974), Rockin 'All Over the World (1977), In The Army Now (1986). Status Quo стали первой рок-группой, приглашенной на телешоу (NEC, Бирмингем) с участием членов королевской семьи. Здесь принц Чарльз объявил об открытии своего благотворительного фонда. В 1985 году Status Quo выступили на фестивале "Live Aid", выполнив "Rockin 'All Over the World", которая стала своего рода визитной карточкой всего этого грандиозного мероприятия. Предлагаем вспомнить лучшие хиты группы:

Status Quo — Caroline 1973

Status Quo — Rockin All Over The World 1977

Status Quo — In The Army Now 1986 Ранее мы писали, что в США внезапно умер звезда "Секса и города".