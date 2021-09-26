Александр Усик одержал победу над британским боксером Энтони Джошуа. Украинец стал обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO. Спортсмен признался, что реванш с Джошуа хочет провести в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом он заявил во время пресс-конференция, которая прошла после боя. "Где бы я реально хотел? (Провести реванш, — ред.) На" Олимпийском "в Киеве", — отметил Александр. Журналисты также задали ему вопрос на счет того, решится Джошуа снова с ним боксировать. Усик ответил, что Энтони боец, поэтому он считает, что реванш состоится. "Он будет пытаться стать лучше. Возможно решиться, возможно нет, это его проблемы. Я думаю, что решиться", — добавил украинец. Бой между Усиком и Джошуа длился все 12 раундов. При этом судьи единогласно отдали победу Александру: 116-112, 117-114, 115-113. Украинец стал чемпионом в супертяжелом весе. Он отобрал у британца четыре пояса — WBA, IBF, WBO и IBO. О дате реванша пока ничего не известно, но, скорее всего, он пройдет уже в следующем году. Отметим, что многие не верили в победу украинском, и даже букмекеры считали, что победит Джошуа.

Усик рассказал, где хочет провести реванш с Джошуа (видео: YouTube) Напомним, что после своей триумфальной победы Усик расплакался и станцевал гопак. Ранее журналисты назвали цену виллы Усика в квартале с разноцветными домиками.