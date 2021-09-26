Александр Усик после триумфальной победы над британским боксером Энтони Джошуа стал чемпионом в супертяжелом весе. После боя у украинского боксера произошел курьезный случай с одним из журналистов. Ситуация произошла во время разговора Александра Усика с представителем канала iFL TV о реванше. Репортер поинтересовался у украинского боксера будет реванш. На что Александр Усик ответил: "Я не думаю сейчас об этом. Я думаю о своей жене, понял?" Журналист отметил некой девушке, которая находилась за кадром и спросил у Усика: "Это твоя жена?". Украинский боксер посмотрел на журналиста с удивлением и жестко ответил: "Нет". Журналист после этого извинился Александра Усика, а тот в шутку очень серьезно посмотрел на него, сделал вид, что обиделся и молча ушел из кадра.

Усик обиделся на журналиста за вопрос о жене Стоит отметить, что после объявления результата боя Александр Усик в ринге не сдержал эмоций и расплакался. Он посвятил свою победу семье и своей жене, так ровно 12 лет назад в этот день он сделал ей предложение. "Сегодня наша с женой годовщина — 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. Сейчас я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду ", — сказал он журналистам. Напомним, ранее мы писали о том, что Усик станцевал гопак и расплакался после исторической победы над Джошуа. А также рассказывали о том, что Усик признался, где хочет провести реванш с Джошуа.