В НМУ им. Богомольца отреагировали на скандал с якобы приказом об обязательной вакцинации для студентов, чтобы те, кто учится, имели возможность посещать практические занятия, а в другом случае тем грозит отчисление. В медицинском университете назвали такую информацию неправдивой, и разъяснили детали. Расставил точки над "и" в вопросе процесса обучения в вузе во время эпидемии коронавируса ректор этого университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Кучин в своем Facebook. Он отметил, что Минздрав Украины установило COVID-нет ограничения по обучению и Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца "должен выполнять приказ". "Речь об исключении студентов без вакцинации НМУ не идет и не пойдет. Для студентов, которые не прошли вакцинацию, будет доступно онлайн обучение, как и в прошлом году", — отметил ректор. Кучин обратил внимание, что студенты, которые действительно хотят учиться, работают вместе с "ковиднимы" бригадами и в стационарах у пациентов с Коронавирусная болезнью. Соответственно такие будущие медики "не имеют ни себя, ни других подвергать опасности". Ректор пояснил также ситуацию с жительства не вакцинированных учеников в общежитиях, и заявил, что подобные правила принимают сами студсовета. "Об обязательности вакцинации или ПЦР-теста при проживании в общежитиях — это решение студенческого совета, самостоятельно решает готовы ли они рисковать своим здоровьем, проживая вместе с не вакцинированными студентами.", — рассказал Кучин. Напомним, с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону карантина, и учебные заведения, где менее 80% вакцинированных, переходят на дистанционное обучение. При этом посещение детсадов, начальных школ и специальных учреждений среднего образования не будет зависеть от уровня эпидемической опасности в том или ином регионе — там обучение решили продолжать в обычном формате.