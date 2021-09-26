На севере Монтаны (США) сошел с рельсов пассажирский поезд, который ехал из Сиэтла в Чикаго. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP. Сообщается, что поезд Empire Builder 7/27 компании Amtrak сошел с рельсов в районе населенного пункта Джоплин. На борту находились более 140 пассажиров и 16 членов экипажа. Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, восемь из которых сошли с рельсов. Как сообщила диспетчер шерифа округа Либерти Старр Тайлер, в катастрофе погибли три особо. Также известно о нескольких пострадавших. Пассажиров доставили автобусами в отеле в соседнем городке Шелби.