В Украине планируют провести все загранпаспорта на транслитерацию — на правильность написания имен и фамилий. Это нужно для того, чтобы адаптировать написанные с международной таблицей транслитерации. Об этом рассказала председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24". Она отметила, что острой необходимости для просмотра транслитерации сейчас нет, но периодически такую сверку проводить нужно. "Время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном стандарта транслитерации присутствуют, датированные 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерации, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы смотреть? Нет", — объяснила Демская. По словам главы Нацкомиссии, в Украине еще раз сверят, соответствуют ли наши транслитерации практики с международными. И если все в порядке — их оставят как есть. Если какие-то изменения, то их просто унифицируют с международными стандартами. Она добавила, что проверка нужна для того, чтобы посмотреть насколько гармонизированы либо не гармонизированы с международными стандартами и исправить при необходимости. Это связано с тем, что транслитерация ориентирована на международный вектор Украины. "Как получится на практике — посмотрим, какие решения примет комиссия, которые будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинском языке", — добавила глава Нацкомиссии. Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине планируют обновить правила транскрипции и транслитерации алфавита. А также рассказывали о том, что в "Операции" стали доступны уже три варианта паспорта.