В Украине цена на ответственное хранение номерных знаков составит в размере 9 грн в сутки (без учета НДС). Также по окончанию срока уплаченного хранения, гражданам нужно будет позаботиться о продлении резерва. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины. Так, постановление вступило в силу в пятницу, 24 сентября. Как воспользоваться услугой Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, нужно: заявление; документы, удостоверяющие личность; регистрационные документы на транспортное средство; квитанция, подтверждающая оплату госуслуги. Кроме того, ранее данная услуга обходилась водителям в 3 грн (без НДС). С этим налогом сумма выросла с 3,6 грн до 10,8 грн.

Хранение номерных знаков выросло в цене (t.me/mvs_ukraine) Также теперь цена за услугу регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит 200 грн. Ранее мы сообщали, что согласно решению от 15 сентября, в Украине упрощают получение новых водительских прав. Когда документ будет готов, он появится у вас в мобильном приложении "Действие", а пластиковое удостоверение доставят вам курьером, либо в избранное отделения Укрпочты. Также мы писали, что Кабмин также разрешил обучать будущих водителей в онлайн формате. Таким образом, автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет учить онлайн при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.