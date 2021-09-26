Погода в Украине сегодня будет теплой почти во всех областях. Лишь на востоке страны сохранятся дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра. Прогноз погоды в областях На западе Украины будет сухо и ясно. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +22 градусов. Ночью термометры покажут от +8 до +12. В восточных областях ожидаются незначительные дожди. Днем термометры покажут от +16 до +19 градусов, а ночью температура снизится до +9 … +11. На севере будет сухо, а температура днем будет колебаться от +14 до +17 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от +9 до +11 градусов. В южных регионах воздуха днем прогреется до +20 … + 23 градусов, но ночью столбики термометров опустятся до +10 … + 13 градусов. В центральных областях прогнозируют от +15 до +20 градусов днем и от +10 до +13 ночью. Прогноз погоды в Киеве В Киеве сегодня также не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от +15 до +17 градусов, а ночью термометры покажут от +11 до +13. Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра.