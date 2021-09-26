Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня является одним из крупнейших православных праздников. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников и традиционно отмечается 27 сентября. Какие молитвы нужно читать на Воздвижение Креста Господня, чтобы избавиться от бед и исцелиться от болезней — читайте в материале ниже. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня посвящен выявлению в IV веке пещеры Гроба Господня и креста Иисуса Христа. Празднование начинается накануне вечером, 26 сентября. Верующие идут в церкви на всенощную и во время литургии молятся за искупление грехов и здоровье родных. На освящение в этот день принести крестик, а потом подарить его ребенку — он будет оберегать от бед и болезней. Молитвы на Воздвижение Креста Господня молитва первая Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы сбросив, враги отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святого Духа и честными Пречистой Богородицы мольбами. Аминь. молитва вторая Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящиы Его; яко исчезает дым, да исчезнут; как тает воск от лица огня, так пусть погибнут бесы от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением и в радости говорящего: радуйся, пречестный и животворящий Крест Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу дьяволу, и даровавшаго нам тебя, Крест свой честный, на прогнание всякого супостата. О Пречестный и животворящий крест Господень, помогай мы со святой госпожа Девой Богородицей, и со всеми святыми во веки. Аминь. молитва третья Пречестный и Животворящего Креста Господня! Древле убо был еси казни позорные орудия, сейчас же знамение спасения нашего постоянно почитаемое и прославляется! Како достойно возмог аз, недостойный, воспеть тебя и како дерзнет преклонить колени сердца моего перед Искупителем моим, исповедуя грехи свои! Но неописуемое милосердие и человечность Распеншегося на тебе смиренное Отвагу подает мы, и открою уста моя воеже Тя славить; сего ради взываю Ты: радуйся, Кресте, Церкви Христовы красота и основание, всей вселенныя — утверждение, христиан всех — надежда, царей — государство, верных — прибежище, Ангелов слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — стыд, праведных — наслаждение, обремененных — Отпустите, захватываемых — убежище, что заблудились, — наставниче, одержимых страстями — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, в бранех — победа и преодоление, серых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охрана, ненадеянных — надежда, больных — врач и мертвых воскресение! Ты, прообразованний Чуцотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяюще жажды духовния жизни и радует наши скорби; ты — одр, на нем царственно почил трехдневный воскресший победитель ада. Ради этого и утро, и вечер, и полдень прославляю Тебя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, пусть Он просветит и укрепит Тобою ум мой, и открыет в сердце моем источник любве совершенные и вся деяния моя и пути, мои Тобой озарит , так выну величаю Пригвожденнаго на Тебе грех моих ради Господа Спасителя моего. Аминь. молитва четвертая Перед странной чудодейственной силой, Четверокинечний и Трискладний Кресте Христов, у подножия твоего во прах распростертый, покланяюсь ты, честное Древо, отгоняет от меня всякое демонское стрельбы и освобождает от всех бед, скорбей и напастей. Ты бо еси Древо Жизни. Ты очистки воздуха, освещение святого храма, ограждение моего жилья, охрану Одра моего просвещение ума моего, сердца и всех моих чувств. Твое святое знамение защищает меня от дня моего рождения, просвещает со дня моего крещения; оно со мной и на мне во все дни живота моего: и на суше, и на водах. Оно же сопровождать меня будет к могиле, осенит и прах мой. Оно же, святое знамение чудодийственнаго Креста Господня, возвестит всей Вселенной часе всеобщего воскресения мертвых и последнего Страшнаго и праведного суда Божия. О Крест Всечестные! Осененный твоим вразумы, научи и благослови меня, недостойного, всегда несомненно верующего в непобедимую силу Твою, защити меня от всякого супостата и исцели вся недуги моя душевные и телесные. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, силой Честного и Животворящего Креста твоего помилуй и спаси меня, грешного, отныне и во веки веков. Аминь. Напомним, ранее мы писали о том, молитва поможет исцелить все болезни. А также мы рассказывали о том, что 27 сентября в Украине отмечают День воспитателя.