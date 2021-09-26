Коронавирус "Дельта" сегодня является наиболее распространенным штаммом в Украине. Врач рассказала, какими симптомами проявляется этот штамм, и в чем его особенность. Об этом рассказала Светлана Гук, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больнице "Феофания", пишет "Укринформ". По словам медика, в Украине не проводят геном-секвенирования коронавирусов, чтобы понять, каким именно штаммом заразилась человек. Но судя по тем образцам, периодически отправляются за границу, именно "Дельта" сейчас наиболее распространена у нас. Какие симптомы могут указать, что у больного "Дельта" Врач говорит, что "Дельта" проявляется следующими признаками: головная боль, насморк, боль в горле, повышение температуры. При этом повышение температуры может происходить волнообразно. Часто при "Дельте" могут быть желудочно-кишечные расстройства — боли в животе, тошнота, рвота, диарея. А вот симптомы, свойственные прежним штаммам коронавируса — нарушение обоняния, кашель — случаются теперь реже. Симптомы проявляются непоследовательно Хотя первичное нагрузки при "Дельте" выше, четкая последовательность симптомов не наблюдается, и определенного сценария нет. "Есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкое першение в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых — только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет ", — добавила врач. Как определить тяжелое течение болезни Врач говорит, что по-прежнему плохим признаком является температура 40, не сбивается, сильные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, низкая сатурация. "Если любой симптом имеет очень острый характер, например, температура 40 и она ничем не сбивается, это — плохой признак. Если человек один раз вырвала и потом может спокойно что-то пить, а температура 37,2 — это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", есть тяжелое течение ", — добавила Светлана Гук. Отметим, что в Украине полностью иммунизированы от коронавируса и получили две дозы вакцины уже почти 5500000 человек. Ранее врач также рассказал, как развивается заражения штаммом Дельта по дням, что поражается сначала, а что потом.