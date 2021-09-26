Бундестаг нового созыва, состав которого будет избран на сегодняшних выборах в Германии, впервые соберется 26 октября. Учредительное заседание должно пройти в течение месяца после выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое радио deutschlandfunk. Сообщается, что на этой учредительной сессии изберут председателя Бундестага и его заместителей. При этом подчеркивается, что 26 октября — это последний возможный день для учредительной сессии. Отметим, согласно немецкому законодательству, новоизбранный Бундестаг впервые собирается не позднее, чем через 30 дней после выборов. Парламентские группы будут сформированы уже в ближайшие дни. Напомним, сегодня в Германии проходят парламентские выборы, впервые за 16 лет без Ангелы Меркель, которая покидает пост канцлера. РБК-Украина также писало о том, что известно о кандидатах в канцлеры Германии.