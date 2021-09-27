В понедельник, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, враждебные обстрелы были зафиксированы в направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское. Российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов. "Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении. Напомним, за прошедшие сутки, 16 сентября, боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате подрыва на взрывчатке один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.