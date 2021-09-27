Сегодня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрелов один военный погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook. Военнослужащие подорвались на неизвестном враждебном устройства. "Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести", — говорится в сообщении. Напомним, за прошедшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня. Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе сохранялся режим "тишины".