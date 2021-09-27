Центральный банк Китая пообещал защитить потребителей, выходящих на рынок жилья, и начал вливать больше денег в банковскую систему. Это является явным признаком того, что власти могут принять меры для сдерживания рисков после банкротства крупнейшего застройщика Китая Evergrande. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Evergrande, когда олицетворяет эпоху беспорядочных заимствований и строительства в Китае, теперь стал олицетворением жестких мер по борьбе с долгами девелоперов, по которым крупные и мелкие инвесторы опасаются своих рисков. Народный банк Китая (НБК) не упомянул Evergrande в своем заявлении, содержащую только строка о жилищном строительстве вместе с обещаниями сделать его денежно-кредитную политику гибкой, адресной и уместной. Но в деликатный момент для застройщика с наибольшей задолженностью в мире, который пропустил выплату процентов по облигациям на прошлой неделе и должен произвести выплату еще одну на этой неделе, его обещание "защищать законные права потребителей жилья" намекала на то, что рынки начали надеяться на такую реакцию . Обязательства Evergrande в размере 305 млрд долларов вызвали опасения, что его проблемы могут распространиться на финансовую систему Китая и отразиться на всем мире. Это беспокойство, ослабло, поскольку ущерб до сих пор был сконцентрирован в секторе недвижимости. Большая заявление НБК была опубликована после заседания Комитета по денежно-кредитной политики в третьем квартале. Его жилая линия повторила комментарии руководства Evergrande, которые указывают на усилия по сдерживанию и приоритетность мелких инвесторов в недвижимость перед иностранными владельцами долгов Evergrande. "Мы ожидаем, что любое воздействие на банковскую систему будет управляемым и правительство вместо этого сосредоточится на социальных последствиях незавершенного строительства", — сказал Шелдон Чан, управляющий стратегией T. Rowe Price по кредитным облигациям в Азии. По его словам, поставщики, имеющие отношение к кредиторской задолженности Evergrande, и владельцы внутренних облигаций также иметь приоритет над владельцами долларовых облигаций. Долларовые облигации Evergrande оставались в понедельник на проблемных уровнях около 30 центов за доллар. Исследовательская компания Morningstar перечислила BlackRock, UBS, Ashmore Group и BlueBay Asset в качестве владельцев облигаций, имеющих отношение к Evergrande, в своем отчете, в котором говорилось, что фонды HSBC и TCW закрыли позиции.