Виктория Смеюха поделилась историей из жизни, когда она через тренировки попала в больницу с сильными головными болями и внутричерепным давлением. Об этом украинская певица и ексучасниця группы "НеАнгелы" рассказала в программе "Дети против звезд". Артистка рассказала, что с раннего детства активно занималась спортом. Начинала она свои занятия без тренера и иногда доводила сама себя до такой изнеможения, что организм просто не успевал отдыхать и восстанавливаться. Такая сильная нагрузка привела к тому, что начались проблемы со здоровьем — сильные головные боли и внутричерепное давление. "Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретами, я проводила время в тренажерном зале. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо 3-4 часа качать мышцы. По 150 раз виджималося от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс ", — отметила артистка. По словам Виктории Смеюха, такая интенсивность привела к проблемам со здоровьем и больницы. "Такие изнурительные тренировки привели к страшным головных болей и внутричерепного давления. Меня забрали в больницу под капельницу", — призналась певица. Она добавила, что тогда ее даже из-за проблем со здоровьем отстранили от сдачи экзаменов.

Виктория Смеюха (Фото: instagram.com/vikanablack) Что известно о Виктории Смеюха Она родилась в 1985 году в Харькове и при рождении ей родители дали имя Екатерина. Псевдоним Виктория ей придумал продюсер. У нее уникальный низкий голос — альт-сопрано. После школы она переехала в Киев и поступила учиться на менеджера-культуролога в сфере развлечений. Впервые на сцену вышла в программе "Шанс" под псевдонимом Кайра. После этого некоторое время выступала в составе группы SMS, а в 2006 году ее пригласили в команду "НеАнгелы", где она стала выступать вместе со Славой Каминской. Совместное творчество продолжалась до 2021 года, пока группа не распалась. Сейчас Виктория Смеюха строит сольную карьеру. Напомним, ранее мы писали о том, что продюсер НеАнгелов объяснил причину распада группы. А также рассказывали о том, что Вика из НеАнгелов рассказала, за что ее избила Каминская.