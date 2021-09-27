Российские силовики заявили о задержании 5 членов неонацистской группировки, которые якобы готовили теракт в здании правоохранительной службы.

Об этом сообщает Интерфакс.

Издание пишет о задержании 5 членов «неонацистской группировки в Уфе по подозрению в подготовке теракта в здании правоохранительной службы». У них изъяли самодельную бомбу.

По информации ФСБ, задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения:

«В ходе неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С. Бандеры и националистическая атрибутика».

Подозреваемых заключили под стражу.

Издание также сообщает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур. Он обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.

Напомним, в Верховной Раде предлагают признать Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба России террористическими организациями.

Журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. По его словам, в Украине шпионов ФСБ великое множество.