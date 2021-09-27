Гороскоп на октябрь 2021 для знака Зодиака Весы предупреждает представителей созвездия о непростой период, особенно в финансах, бизнесе и здоровье. Как их преодолеть и добиться успеха — читайте ниже в нашем материале. Прогнозом на октябрь для Весов с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему асцедент (восходящим знаком). Весы в октябре 2021 могут почувствовать нехватку финансовых ресурсов. Как вариант, причиной этого может стать задержка поступления на счета или непредвиденная отказ в оплате за вашу работу. Однако не стоит игнорировать и возможность мелких краж. "Главный совет — использовать финансы максимально бережно и разумно, с учетом сложившихся обстоятельств. Не тратить на разную дребедень и безделушки. В противном случае у вас предусматриваются большие проблемы со счетами. Бизнесмены могут испытывать трудности в виде нехватки оборотных средств", — советует эксперт. Те, кто давно не был в отпуске, могут поехать на курорт или хотя бы отправиться на уик-энд на природе. Во всех случаях следует избегать потенциально травмоопасных мест, чтобы не нанести серьезный вред здоровью. В плане операций с недвижимостью четко видны положительные предпосылки. В этом месяце можно сдавать в аренду или снимать жилье, офисные помещения, подписывать бумаги о сделках купли-продажи. Вторая половина октября 2021 может сопровождаться множеством неточной информации. В этот период желательно обращать внимание на наполнение контента, тщательно проверять каждый ресурс, с которым имеете дело по роду службы. Здесь самое время подключить свою интуицию, которая не раз помогала вам успешно выруливать из самых безвыходных ситуаций. Не позволяйте манипулировать своим сознанием и старайтесь не поддаваться на провокации. К концу месяца финансовое положение должна стабилизироваться. Ощутимая помощь придет с той стороны, на который вы даже не рассчитывали. Необходимо поберечь здоровье — особенно при наличии хронических болезней. Также могут обостриться сезонные заболевания. Ранее астролог также рассказала, что ждет Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Деву.