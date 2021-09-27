Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сделал фотографию спиральной галактики. Она расположена в созвездии Весы по 130 млн световых лет от Земли. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба обсерватории Hubble.

Стоит отметить, что галактику открыл британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель в 1787 году.

NCG 5728 является энергичным типу, известная как сейфертовская галактика (спиральные, или неправильные галактики с звездообразные активным ядром). Интересно то, что некоторые из ядер выпускают настолько мощные излучения, за ними почти невозможно наблюдать. NGC 5728, со своей стороны, хорошо видно, и в оптическом и инфракрасном диапазоне длин волн.

Фото: спиральная галактика NCG 5728 (esahubble.org)