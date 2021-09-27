Танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко после сильного избиения перенес операцию на черепе. 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости. Об этом сообщила Надя Дорофеева в Instagram-сториз. "Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется", — написала популярная украинская певица. Она также опубликовала фото Евгения после операции, и поблагодарила всех, кто беспокоится о его здоровье.

Скриншот с Instagram Подробнее об этой операции Гончаренко рассказал ранее журналистам телеканала "Украина". Он говорил, что врачам не удалось восстановить кость и как только будет готова титановая пластина, ему сразу же сделают операцию. На своей странице в Instagram танцор также выложил фото, на котором он стоит с перебинтованной головой. "Домой возвращается уже титановый бой", — написал он.

Скриншот с Instagram избиение Евгения Инцидент произошел 31 июля, когда танцор вместе с друзьями вышел из гей-клуба "LIFT". Его избил 28-летний военный Управления государственной охраны. Евгений при падении сильно ударился головой, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Сначала врачи не пускали к нему в палату вообще никого, даже мать. Врачам пришлось его ввести в искусственную кому. Напомним, на 17-й день после выхода из комы Гончаренко засветился на подиуме Ukrainian Fashion Week. Мы также писали о том, что девушка убитого "копами" в Польше Украинские раскрыла подробности трагедии.