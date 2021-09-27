Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС / ХСС Армин Лашет проголосовал на выборах в Бундестаг. Однако он нарушил "тайну голосования", когда видпраляв свой бюллетень в урну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel. Перед тем, как бросить в урну, кандидат в канцлеры составил свой бюллетень так, чтобы его отметки были отчетливо видно на камерах фотографов. "Лашет нарушил законные требования о тайне голосования, один из основных принципов голосования в Германии. Основной закон предусматривает, что члены Бундестага Германии избираются" тайным голосованием ", — отмечают журналисты. Издание пишет, что Лашет мог рассказать о том, за кого голосовал до или после того, как вышел из избирательного участка. При этом показать фотографам свой бюллетень он не имел права, и его голос не должен быть учтен.

Bei seiner Stimmabgabe faltete #Laschet seinen Wahlzettel nach au & szlig; en und macht so sichtbar, wo er seine Kreuze gesetzt hat. Damit hat er das Grundprinzip der geheimen Wahl missachtet. # Btw21Mehr dazu hier: https://t.co/5GL9cOUpsL pic.twitter.com/Jv6UjAW2T3 — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 26, 2021 Напомним, сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, в которых впервые за 16 лет не участвует Ангела Меркель.