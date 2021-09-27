Ситуация на Донбассе ухудшается — боевики возобновили обстрелы, Кремль массово выдает российские паспорта, украинские граждане с российскими документами впервые принимали участие в выборах в Государственную думу РФ. Одновременно с этим на российском телевидении все чаще мелькает повестка Донбасса. Эксперты сходятся во мнении, что Кремль закончил дискуссию относительно дальнейшей судьбы Донбасса, Россия начала реализовать стратегию по его аннексии.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Так, политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля обращает внимание на заявление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян – присоединить Донбасс к России, который прозвучал на форуме «Русский Донбасс» в Донецке в январе текущего года.

«Официально в Кремле тогда ответили отказом на призыв Симоньян и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по присоединению Донбасса. Однако, учитывая, что Симоньян является руководителем в государственном российском медиахолдинге, и кроме нее в донецком форуме принимали участие российские политики – депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ), можно с уверенностью говорить о том, что данный призыв прозвучал с ведома или даже под руководством Кремля», – говорит нам Воля.

Организаторы форума – руководители так называемых «Л/ДНР». Они, кстати, по мнению эксперта, в течение последнего года зачастили с заявлениями о вхождении Донбасса в состав России.

Воля также отмечает, что тревожными сигналами являются: массовая выдача российских паспортов жителям ОРДЛО; унификация нормативной базы с законодательством РФ по вопросам бизнеса, социальной защиты и медицины; сфера образования трансформируется под российские стандарты, школы переходят к российскому единому госэкзамену, после которого выпускники смогут поступать в российские ВУЗы;

украинский язык из программы школьного обучения полностью исключен.

«Выборы организованы главами «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые официально являются гражданами России. Таким образом, Украина получила неопровержимое доказательство того, что Россия осуществляет эффективный контроль над ОРДЛО при помощи своих же граждан, и управляет этими территориями. А значит, это не внутренний украинский конфликт, на чем настаивала Москва, а именно российская агрессия с последующей аннексией части украинской территории», – объясняет эксперт.

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Россия действительно рассматривает вероятность аннексии Донбасса. Она для Кремля является не основным сценарием, а неким «планом Б».

«Привлечение жителей «Л/ДНР» к выборам в Госдуму действительно было необходимо для того, чтобы снизить критику власти относительно медлительности процесса присоединения Донбасса к РФ, на которое надеялись сторонники «Л/ДНР» и усилить пророссийские настроения в обществе. Но вхождение Донбасса с его социальными и экономическими проблемами в состав РФ – не нужно Москве. Главная цель Путина – вернуть Донбасс Украине, но с особым статусом и правом вето для его представителей в Раде. Таким образом он сможет блокировать в украинском парламенте все неугодные ему решения и законопроекты», – объясняет эксперт.

«Привлечение жителей «Л/ДНР» к выборам в Госдуму подчеркивает тот факт, что РФ осуществляет эффективный контроль, а по факту оккупацию Донбасса. Сейчас Москва будет продолжать усиливать в ОРДЛО пророссийскую ориентацию и думать о том, что делать с Донбассом дальше. Как говорится, нести тяжело, а бросить жалко», – считает глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Накануне выборы в Государственную думу Российской Федерации, которые проводили на территории оккупированного Крыма, не признали в Турции и Польше. Обе страны заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины.

США отказываются признавать выборы в Государственную Думу Российской Федерации, которые проходили на временно оккупированных территориях Украины. По мнению Штатов, правительство РФ не дало возможности народу реализовать свой выбор, ограничив его политические права.