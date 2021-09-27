Курс доллара на межбанке в продаже 27 сентября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 11 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,15 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,6050 — 26,6250 грн / доллар, евро 31,1305 — 31,1539 грн / евро, российский рубль 0,3663-0,3666 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 24 сентября закрылись в диапазоне доллар 26,7150 — 26,7350 грн / доллар, евро 31,2912 — 31,3120 грн / евро, российский рубль 0,3663 — 0,3669 грн / рубль. курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.