Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации в их больницах. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздраве. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодняшний день на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств. "Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, — объединенных территориальных общин — с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за , что происходит в их больницах ", — добавил он. Если следствие выявит, что главный врач был непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МЗ инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья. После этого территориальная община будет финансировать больницу самостоятельно. Напомним, сегодня состоялось совещание у президента Украины Владимир Зеленский, по итогам которого Кабмин в ближайшее время должен предложить меры по борьбе с подделкой тестов и сертификатов о вакцинации.