Синоптик Наталка Диденко сообщает, что погода в Украине 28 сентября будет продиктована антициклоном Liobа.

По ее словам, завтра в большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса. Остатки атмосферного фронта обусловят во вторник небольшие периодические дожди в Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а также небольшой дождь в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковской области и Закарпатья.

Ближайшей ночью ожидается 5-12 градусов тепла, днем потеплеет до 10-16 градусов, в Закарпатье и на юге будет теплее.

В Киеве 28 сентября и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода — без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 11-15 градусов.

В Черновицкой области 23 сентября выпал снег.

В Карпатах 22 сентября выпал первый снег.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.