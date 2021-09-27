Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что осень в Украине будет холодной и уже в октябре на севере страны столбики термометров покажут всего 5-7 градусов выше нуля.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает издание «Факты».

По его словам, только в южных областей будет теплее — до 22 градусов, но погоду серьезно испортят осадки — ожидается много дождей. В целом в октябре установится классическая осень. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

Он также прогнозирует, что и последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября.

После 15 ноября придет похолодание, до ночных заморозков. После кратковременного просветления осадки вернутся уже в виде мокрого снега.

Как сообщала НАРОДНАЯ ПРАВДА, синоптики обновили прогноз погоды на выходные и прогнозируют сухую и прохладную погоду на большей территории Украины. Дожди ожидаются на востоке страны. Начало новой рабочей недели не принесет особых изменений в температурную картину, а вот ситуация с осадками изменится — на востоке будет уже сухо.

Напомним, потепление, синоптики прогнозируют в начале следующей недели, будет непродолжительным, уже через несколько дней на смену солнцу придут дожди.

Ранее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что после резкого похолодания, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов, киевлян ждет «бабье лето».