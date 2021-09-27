На днях состоялся показ Versace и Fendi — эти два дома представили на Неделе моды в Милане совместную коллекцию. В показе приняли участие не только молодые модели, но и старшее поколение звезд подиума. Среди красавиц, блестели в новых вещах брендов, — Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и многие другие. Показ был разделен на две части: Донателла Версаче создавала коллекцию для Fendi, а Ким Джонс — для Versace. Представлять образы на подиуме были приглашены масса звезд первой величины, включая Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Витторию Черетти и дочь Кейт Мосс — Лилу Мосс. Но больше всего внимание публики привлекли культовые модели, которые составили достойную партию молодым коллегам. Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кристен МакМенами и Эмбер Валлетта доказали, что за годы работы на подиуме научились чувствовать и представлять вещи как никто. При этом знаменитые красавицы, еще в 90-е заявили о себе, покорили отличной форме. Кейт Мосс и Эмбер Валетта были одеты в мини-платья, а Наоми Кэмпбелл — а длинные фиолетовые вечернее. Любуемся!

Показ Versace и Fendi (фото: instagram.com/versace)

Дух захватывает: Меган Фокс и Кортни Кардашьян снялись топлесс в жаркой фотосессии Также мы писали о Кейт Миддлтон, которая удивила смелым и необычным нарядом.