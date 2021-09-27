Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список украинских кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Украина должна провести новый конкурс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко. "ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека … Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс", — отметил он. Напомним, до этого комитет по выборам судей ЕСПЧ не поддержал ни одного кандидата, которых предложила Украине. Украинская сторона предлагала на должность судьи ЕСПЧ трех человек.