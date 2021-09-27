В Харькове правоохранители в ходе операции "Мигрант" разоблачили пятерых нелегалов. Они работали курьерами вместо учебы в учреждениях высшего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области. Полицейские установили пять человек, из которых трое — граждане Узбекистана, гражданин Марокко и гражданин Египта, которые приехали в Украину для обучения. "Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующие разрешений на трудоустройство никто из них не имел", — отметили в полиции. На нелегалов составили протоколы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть нарушение иностранцами правил пребывания в Украине.